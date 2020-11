0 Facebook Napoli, misure anti-Covid, aree ad accesso limitato nel weekend: tutte le zone News 12 Novembre 2020 19:23 Di Fabiana Coppola 1'

Oggi si è tenuta una riunione di coordinamento interforze presso il Palazzo di Governo per valutare la situazione di Napoli. E’ stato deciso che le Forze dell’ordine dovranno attuare presidi per il contingentamento delle presenze e la regolamentazione dell’accesso presso alcune aree della città, per contrastare il Covid.

Ecco le zone:

Piazza del Plebiscito, via Partenope, Piazza S. Domenico Maggiore e Largo S. Giovanni Maggiore Pignatelli.

Nessuna zona rossa a Napoli per il momento, ma misure restrittive per arginare l’epidemia da Covid e fronteggiare l’emergenza che sta portando al collasso gli ospedali campani. Per scongiurare la catastrofe si è scelto quindi di limitare l’accesso alle aree più frequentate della città, soprattutto durante il weekend.