Lutto a Napoli, morto Leopoldo tassista amato e conosciuto da tutti
Cronaca 12 Novembre 2020

Lutto a Napoli. Lacrime per Leopoldo Nolano, tassista molto amato e conosciuto in città. L’uomo era stato colpito dal Covid19. Il vicesindaco Panini, in una nota, ha espresso a nome dell’Amministrazione comunale, vicinanza e cordoglio alla famiglia.

“Leopoldo è stato un uomo e un lavoratore appassionato e capace, attaccato al proprio lavoro che svolgeva con passione e dedizione”, scrive il vicesindaco. ” Mentre esprimiamo la vicinanza dell’Amministrazione a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, un sentimento di grande solidarietà va agli oltre duemila tassisti della nostra città che, pur in una situazione nella quale il pericolo può essere vicino a ognuno e in ogni momento, continuano a svolgere la loro attività garantendo la mobilità dei cittadini, spesso delle fasce più deboli composte da anziani e bisognosi”.