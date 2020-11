0 Facebook Scuole chiuse in Campania, Il Consiglio di Stato chiede spiegazioni Cronaca 10 Novembre 2020 20:45 Di redazione 1'

Il Consiglio di Stato, presieduto da Franco Frattini, ha respinto due istanze contro la decisione del Tar Campania che conferma la sospensione della didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e primaria in Campania.

In altrettanti decreti, il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare ma al contempo dispone l’acquisizione, agli atti del giudizio, della documentazione integrale contenente i dati medico-scientifici con gli aggiornamenti giornalieri e con le indicazioni scientifiche prognostiche del minor contagio da Covid-19 dovuto alla sospensione dell’attività didattica in presenza.