Lutto a Sant’Antimo per la morte di Domenico Pacilio, medico di famiglia stroncato dal Covid-19. L’uomo, aveva 55 anni ed era ricoverato da qualche settimana all’ospedale Cotugno di Napoli, dove è deceduto in seguito all’aggravarsi dell’infezione polmonare causata dal virus.

Il dottor Pacilio era molto amato e stimato in città. Innamorato del suo lavoro seguiva circa 1500 persone e proprio esercitando la sua professione si era ammalato.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook in queste ore: “A fine agosto mi sono trovato senza medico a causa del pensionamento del mio medico di base e mi rivolsi a lui. Fu come sempre disponibile e amico. Ha onorato la professione medica come meglio non poteva, pagando con la vita la sua dedizione ai malati. Ti ringrazio per la tua testimonianza di vita. Spiace non poterti rendere omaggio come meriteresti. Addio Domenico”.

Un medico amato e stimato da tutti

La pagina Facebook ‘Il Santantimese’, si legge: “Il Covid ci ha portato via il dottore Domenico Pacilio, che ha dato tanto, fino a quando ha potuto, ai suoi pazienti. Tutti coloro che l’hanno conosciuto hanno potuto apprezzare la sua competenza, ma soprattutto la sua disponibilità e la sua umanità.

Il dottore Pacilio ha esercitato la sua professione in ogni occasione con generosità, perché per lui voleva dire dare un aiuto a chi soffre. Incredulità e parole di dolore hanno espresso in tanti di fronte alla triste notizia, insieme a ricordi e pensieri di profonda stima per chi si è sempre speso con grande spirito di sacrificio, mettendo sempre il paziente davanti a tutto.

Mancherà a tutti noi”.