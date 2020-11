0 Facebook La straziante lettera del marito di Gemma, morta di tumore: “Ti sei spenta tra le mie mani” News 10 Novembre 2020 08:52 Di redazione 3'

Una lunga lettera pubblicata sui social, quella scritta da Pietro per Gemma, la moglie purtroppo venuta a mancare qualche giorno fa a causa di un brutto male. “Scusa amore mio se non sono stato capace di salvarti, però spero che i nostri anni insieme ti abbiano reso felice”.

“Perché ti scrivo? Perché ti penso? Perché continuo a farlo? Te lo spiego, perché mai nessuno può cancellare la nostra vita insieme, mai nessuno può cancellare i nostri ricordi. La vita è stata così dura che ha voluto separarmi da te ed ha negato il diritto di avere una mamma ai nostri figli.

Io non so di certo cosa adesso mi faccia più paura, forse con te ho realizzato tutto fino ad arrivare al dolore più profondo, però c’è una cosa da dire, sei arrivata al tramonto della vita con tutto l’amore che ho potuto darti e forse non lo so se è stato troppo poco, mi dispiace che non ho potuto fare più niente e ti ho visto spegnere nelle mie mani e chiedevo a Dio di venirti a prendere perché l’altro percorso, l’altro piccolo tratto di strada non ti ho potuto accompagnare, spero che abbia fatto ciò che gli ho chiesto.

Scusa amore mio se non sono stato capace di salvarti, però spero che i nostri anni insieme ti abbiano reso felice, spero di non averti mai fatto mancare niente. Dicono che la vita va avanti ed esiste la rassegnazione, io spero che da dove sei adesso mi riuscirai a guidare e non farmi perdere. Ti prego tienimi per mano a me è i nostri piccoli, tienicela stretta come ho fatto con te, fino all’ultimo respiro, il tuo nome la tua persona il tuo sorriso il tuo essere donna, moglie e madre combacia con il significato di tutte le cose e combacia con la parola AMARE, mi hai lasciato un vuoto ma mi hai lasciato anche l’amore in abbondanza da dare ai nostri figli.

Amore mio tu per me non sei morta perché tu vivi dentro di me e ti vedo nel volto dei nostri figli , le persone muoiono quando non le pensiamo più…

TI AMO SALSICCIOTTO MIO E TI RINGRAZIO DEGLI ANNI PASSATI INSIEME SPERO CHE NON TI DIMENTICHERAI DI TENERMI PER MANO, adesso riposati che hai avuto un anno brutto. Ti amo a presto amore mio , con amore il tuo Pietro.❤️”