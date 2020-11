0 Facebook Giugliano e Casal di Principe piangono Pino Di Tella, morto improvvisamente a 45 anni Cronaca 9 Novembre 2020 18:30 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito le comunità di Giugliano e Casal Di Principe, è deceduto Pino Di Tella. Candidato alle ultime elezioni regionali con Stefano Caldoro, aveva 45 anni ed è morto probabilmente per un malore improvviso.

Dolore per la morte di Pino Di Tella

A fare la triste scoperta sono stati i familiari che l’hanno trovato senza vita in camera sua. Inutile la chiamata ai soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Dolore e sgomento nei due comuni – del Napoletano e del Casertano – non appena si è appresa la notizia della morte di Pino Di Tella. Tante le parole di cordoglio per la scomparsa improvvisa di un uomo che era benvoluto da tutti. “Buon Viaggio, ovunque tu sia”, “È stato un onore conoscerti per soltanto pochi Mesi. Ma mi è bastato per capire che eri una persona con un cuore grande.. questo è un arrivederci caro Fratello Pino Di Tella, ci mancherai”, “Ciao Pino ti ricorderò per quello che sei stato una grande e bella persona”, queste e tante altre le parole di dolore per la morte del quarantacinquenne.