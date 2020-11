0 Facebook Malore per Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle Spettacolo 8 Novembre 2020 16:57 Di redazione 1'

Paura per Alessandra Mussolini durante la puntata di Ballando con le stelle. La Mussolini al termine dell’esibizione di samba si è sentita male e si è accasciata al suolo.

Malore per Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle

Inizialmente non era chiaro che Alessandra si fosse sentita male. Il partener di ballo, il maestro Maykel Fonts, si è avvicinato per sollevarla ma lei ha affermato di non farcela: “Datemi dell’acqua“. E’ intervenuta Milly Carlucci, che le ha subito dato dello zucchero e mandato la pubblicità per dare il tempo alla Mussolini di ristabilirsi.

Cosa è accaduto

La coreografia era molto impegnativa con una serie di prese piuttosto difficili. La conduttrice ha spiegato che Alessandra aveva mangiato poco prima dell’esibizione.