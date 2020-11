0 Facebook Funerali Simone, il grido di dolore della madre durante i funerali Cronaca 8 Novembre 2020 11:42 Di redazione 1'

Una mattina di lacrime e dolore a Casalnuovo, dove si sono celebrati i funerali di Simone, 19enne ucciso ucciso nella serata di martedì in corso Umberto a Casalnuovo.

“Giustizia, giustizia per Simone“, si leva tra la folla il grido della madre, che chiede giustizia per quanto accaduto a suo figlio. Parole urlate dinanzi alle centinaia di persone, amici e conoscenti, che hanno voluto partecipare ai funerali per dare l’ultimo saluto ad un giovane strappato prematuramente alla vita.

Di grande conforto le parole del Vescovo di Acerra alla famiglia: “Stefano e Fatima fratello e sorella di Simone a loro e ai genitori dico grazie dell’educazione data a Simone. Nn vi disperate diamo senso alla sua morte, ai giovani qui presenti, agli amici di Simone dico riflettete, meditate su quello che è successo. Non sprechiamo questa morte che io sacrificio di Simone possa essere veramente l’ultimo”.