Spari a Pozzuoli, ragazzo di 20 anni colpito da una pallottola vagante Cronaca 7 Novembre 2020

Spari in serata a Pozzuoli. Un ragazzo di 20 anni è arrivato all’ospedale Santa Maria delle Grazie con una ferita d’arma da foco.

Il giovane ha raccontato di aver sentito dei boati e subito dopo di aver provato un forte dolore al piede. Resosi conto di essere stato colpito da una pallottola vagante ha fermato un automobilista che lo ha accompagnato al pronto soccorso.

Secondo quanto dichiarato dalla vittima i colpi sono esplosi in via Monterusciello, a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Agli agenti del commissariato di Pozzuoli, intervenuti nella struttura sanitaria a seguito della segnalazione dei medici, hanno interrogato il ragazzo e avviato le indagini.

La zona indicata dal ventenne non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza ma nelle vicinanze ci sarebbero degli impianti di alcune attività private.

La versione del ferito resta al vaglio degli investigatori. La ferita alla caviglia non è preoccupante, le condizioni di salute del ragazzo sono buone.