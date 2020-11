0 Facebook Il dolore di Barbara D’Urso per la morte dell’amico Stefano D’Orazio: “Sono disperata” Spettacolo 7 Novembre 2020 13:00 Di redazione 2'

Barbara D’Urso disperata per la morte dell’amico Stefano D’Orazio dei Pooh. La conduttrice televisiva ha voluto ricordare il batterista con uno struggente messaggio che ha affidato ai social.



“Sono disperata…un pezzo del mio cuore #stefanodorazio”, ha scritto postando una foto che ritrae loro due abbracciati durante una festa.

“Io per te ero “Ursus” e tu per me “Orazio, hai visto crescere i miei figli…natali e natali passati insieme…e non solo…sei stato il primo a correre a Napoli un attimo dopo che il mio papà mi aveva lasciato…Mi hai voluto come tua testimone quando hai sposato Titti che ti ama tanto ed ora come faremo? Come? Disperata. Punto“. ha scritto Barbara D’Urso in un altro tweet postato questa mattina.

Una lunga amicizia

Le parole della signora di Pomeriggio 5 testimoniano il grande legame d’amicizia che legava i due. Un momento difficile per Barbara, che ha voluto condividere con i fan.

Com’è morto Stefano D’Orazio dei Pooh

È morto a 72 anni Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. La notizia, annunciata su Twitter dall’amico Bobo Craxi, e’ stata confermata da Roby Facchinetti su Facebook: “Stefano CI HA LASCIATO! Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia”

