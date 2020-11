0 Facebook Barbara D’Urso spiazza tutti: “Sono contraria all’aborto”, la rivelazione della conduttrice News 6 Novembre 2020 09:50 Di redazione 1'

Lo scorso giovedì, nella trasmissione di Canale 5 si è parlato del caso choc del prete di Macerata che durante un’omelia ha detto che l’aborto è peggio della pedofilia. Barbara D’Urso, su tutte le furie per le parole del parroco, ha voluto fare una precisazione che si è rivelata spiazzante per tutti.

“Io personalmente sono contro l’aborto, ma sono per la libertà di scelta della donna. Ci abbiamo messo tanto ad acquisire certi diritti e sentire un prete che paragona l’aborto alla pedofilia, che è la cosa più orribile, mi fa accapponare anche i capelli”.

Immediati i commenti dei fan su Twitter, senza parole per questo commento ritenuto un po’ anacronistico e retrogrado. “Barbara è contraria all’aborto?”, chiedono in tanti. A rispondere è l’account ufficiale di Pomeriggio 5: “Barbara D’Urso parlava per se stessa, ma è favorevole alla scelta libera di ogni donna riguardo il proprio corpo”.