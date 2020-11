0 Facebook Napoli, picchia il padre invalido per 50 euro: arrestata 30enne Cronaca 5 Novembre 2020 13:07 Di redazione 1'

Folle lite in famiglia a Napoli, dove una donna di 30 anni ha riempito di botte il padre invalido per 50 euro. La donna, come già accaduto molte altre volte, aveva richiesto dei soldi ai genitori. Una volta ottenuto il denaro però è nata una violenta lite perché non le sarebbe bastato, arrivando ad aggredire il padre invalido con pugni e schiaffi.

Napoli, picchia il padre invalido per 50 euro: arrestata 30enne

Al culmine della discussione la trentenne ha anche messo le mani al collo alla madre, che non si è persa d’animo e ha immediatamente allertato i soccorsi. I carabinieri di Portici sono intervenuti sul posto, hanno innanzitutto prestato soccorso alla madre che ha avuto necessità delle cure mediche, poi hanno bloccato la figlia.

La donna è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.