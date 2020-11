0 Facebook Europa League, il Napoli rimonte e vince 2-1 Calcio Napoli 5 Novembre 2020 21:50 Di redazione 1'

Il Napoli supera 2-1 in rimonta il Rijeka nella gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Muric al 13′ porta in vantaggio i padroni di casa, raggiunti al 43′ dal tocco sotto misura di Demme. Nella ripresa al 17′ l’autorete di Braut regala i tre punti ai campani.

La squadra di Gattuso sale così a 6 punti in classifica, gli stessi di Real Sociedad e Az Alkmaa. I croati rimangono fermi a quota 0.