0 Facebook Covid, l’allarme dal Santobono: “40 bambini ricoverati in un mese, 2 in rianimazione” News 5 Novembre 2020 07:46 Di redazione 1'

Crescono i ricoveri per Covid-19 al Santobono di Napoli. Nel mese di ottobre circa 40 i bambini sono stati ospedalizzati. Per ora sono 7 i piccoli pazienti, affetti da Covid-19, ospiti del nosocomio. Per due di loro, purtroppo, si è reso necessario il trasferimento in rianimazione.

La seconda ondata di Coronavirus non ha risparmiato i più piccoli. Alcuni esperti hanno sollecitato gli adulti a prevenire il contagio tra i più piccoli adottando opportuni accorgimenti. Tra loro, proprio il primario del Santobono, il dott. Vincenzo Tipo che ha stilato un elenco di consigli da seguire in tal senso.

“Abbiamo assistito a un incremento più che notevole dei ricoveri per Covid. A settembre ne avevamo avuti soltanto 7” – dichiara Anna Maria Minicucci, direttore generale dell’ospedale pediatrico, al Mattino. “Molti vengono seguiti a distanza, altri vengono ricoverati assieme alle mamme. Ma per fortuna il Covid ci travolge meno perché la forma pediatrica non evolve in situazioni complesse”.