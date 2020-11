0 Facebook Lutto ad Arienzo, la comunità piange Carmine Maccariello morto a 36 anni Cronaca 4 Novembre 2020 17:47 Di Verdiana Perrotta 2'

Lutto ad Arienzo. Tutta la comunità è in lacrime per la prematura morte di Carmine Maccariello 36enne della zona, deceduto a causa di un brutto male. Il giovane era ricoverato presso l’ospedale di Magenta, in provincia di Milano e combatteva già da qualche tempo contro il male del secolo.

Purtroppo oggi la tragica notizia che ha lasciato senza parole amici, parenti e tutti quelli che lo conoscevano. Carmine era molto conosciuto nel suo paese, dove lavorava come macellaio. Da quando la notizia della sua prematura morte si è diffusa, la sua pagina Facebook è stata inondata di messaggi di cordoglio.

I messaggi di cordoglio

“Venti giorni fa hai varcato la porta di casa nostra dicendo “ pensi che non ci vengo più a casa tua, Ed io ti risposi certo che ci verrai ancora” non avrei mai immaginato che sarebbe stata l’ultima volta che ci saremmo visti! Non ci sono parole per descrivere tutto questo. A noi rimarrà la tua simpatia, il tuo sorriso è la tua umiltà! Riposa in pace Carmine Maccariello veglia sui tuoi cari.”, scrive Angelo.

“Siamo e saremo sempre come due fratelli ne abbiamo fatte tante insieme di giorni di notte eravamo sempre uniti stavamo sempre insieme il giorno a lavoro la notte a caz***re mi mancherai frat a me ti porterò sempre nel mio cuore nessuno potrà mai prendere il tuo posto.”, lo ricorda così l’amico Ciro.

I funerali

Carmine lascia la moglie e un figlio piccolo. La salma sarà trasferita nei prossimi giorni da Milano direttamente al cimitero di Arienzo.