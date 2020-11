0 Facebook La figlia muore e il padre nasconde il corpo nella vasca da bagno per 40 giorni Cronaca 4 Novembre 2020 17:13 Di redazione 2'

Ha nascosto il cadavere della figlia per quaranta giorni perché, secondo quanto riferisce l’Arma, “non se la sentiva di perderla per sempre” visto che se ne prendeva cura. Così un uomo di 77 anni è stato è stato denunciato per occultamento di cadavere dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola, nel Bolognese.

La figlia muore e il padre nasconde il corpo nella vasca da bagno

Il macabro ritrovamento è stato fatto ieri, quando un uomo si è rivolto ai militari, dicendo di essere preoccupato per la cugina e temendo fosse morta nell’abitazione che condivideva con il padre. I Carabinieri quando sono entrati nell’appartamento hanno trovato il cadavere di una donna di 42 anni, adagiato nella vasca da bagno e sigillato con un telone di plastica. Nella stanza è stato trovato anche un ventilatore, posizionato accanto alla finestra, per arieggiare visto che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione.

La donna era morta da 40 giorni

Secondo i carabinieri la vittima si sarebbe suicidata una quarantina di giorni fa a causa di “gravissimo disagio sociale” che stava vivendo e il padre l’avrebbe nascosta per oltre un mese perché “non se la sentiva di perderla per sempre, considerato che l’andava a trovare ogni giorno per tenerla pulita”.

La salma è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’appartamento è stato sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola, che continueranno a indagare per chiarire la vicenda.