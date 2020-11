0 Facebook Ritrovato Ferdinando Esposito, il pescatore 80enne scomparso in mare da 5 giorni Capri, ritrovato vivo dopo 5 giorni in balia del mare l'anziano pescatore di Maiori Cronaca 4 Novembre 2020 11:40 Di Cristina Siciliano 2'

Un anziano pescatore scomparso con la sua barchetta da Maiori, in Costiera Amalfitana, è stato ritrovato ben 5 giorni dopo a Capri. I familiari che non avevano più sue notizie, preoccupati, hanno diffuso un appello anche sui social network.

Ad avvistarlo, in evidente difficoltà, ieri nel primo pomeriggio sono state alcune persone che si trovavano a Marina Piccola e che subito lo hanno soccorso e aiutato. Immediatamente hanno lanciato l’allarme avvertendo il commissariato di Polizia di Capri.

L’uomo, dopo essere stato rifocillato, è stato portato con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Capri e ricoverato in via precauzionale per accertamenti: le sue condizioni sono abbastanza buone.

Pescatore 80enne ritrovato a Capri

Disavventura a lieto fine, per il pescatore Ferdinando Esposito, detto “O carcerato”. Conosciuto per le sue bizzarrie di mare, l’anziano era uscito dal porto di Maiori per una delle sue battute di pesca il 29 ottobre scorso, senza far più ritorno in banchina.

Ha trascorso gli ultimi cinque giorni a bordo della sua barchetta da 5 metri, senza telefono cellulare o radio, dopo aver esaurito le scorte di carburante nel motore. Le correnti lo hanno spinto a largo, fino a Capri, dove oggi è stato intercettato e salvato.

Sorridente, il vecchio lupo di mare ha posato per una foto con i suoi soccorritori prima di essere condotto in ospedale. Nel frattempo sono stati avvertiti i familiari che stanno giungendo a Capri per poter riabbracciare il loro caro e recuperare anche la barca da pesca.

Quando le speranze di ritrovarlo ancora in vita sembravano affievolirsi, il lieto fine. Uno squalo di mare, che nonostante più volte sia stato capace di far perdere le sue tracce per giorni, ancora una volta se l’è cavata.