Tradito dalla passione, arrestato Luigi Giuliano: ha accoltellato il rivale in amore Arrestato Luigi Giuliano. L'episodio a Reggio Emilia dove risiede. In un centro commerciale l'incontro che ha scatenato l'aggressione

Un litigio causato da una vecchia relazione. Uno scontro che ha provocato l’arresto di una persona. Quest’ultima ha accoltellato un altro uomo, attuale fidanzato della sua ex. L’aggressore aveva chiesto alla donna un incontro.

Ma lei ha detto che non poteva perché doveva recarsi in un centro commerciale a Pieve Modolena. Così l’ex si è fatto trovare proprio lì e l’ha vista con il suo nuovo compagno. A quel punto Luigi Giuliano, è questo il nome dell’aggressore, ha perso la testa.

Come riportato da Reggio News, Giuliano ha accoltellato l’uomo, suo coetaneo, in quanto entrambi hanno 48 anni. La vittima si chiama Gennaro Di Mauro. Giuliano è stato arrestato dalla Polizia ed è stato accusato di lesioni personali aggravate.

Ora è atteso in Tribunale, davanti al giudice, dove è imputato per un processo per direttissima. Di Mauro è attualmente ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute sono stabili. Giuliano per l’aggressione avrebbe usato un piccolo coltello.