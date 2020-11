0 Facebook In arrivo nuovo Dpcm, la Campania rientra nella zona arancione: stop ai ristoranti Cronaca 3 Novembre 2020 14:28 Di redazione 2'

Il nuovo Dpcm con le misure contro il coronavirus arrivera’ ‘nelle prossime ore, entro stasera. Sara’ un ‘lockdown light‘, simile al modello tedesco, dice la sottosegretaria alla Salute Zampa. Il testo prevedera’ un coprifuoco serale, resta ancora da stabilire a che ora.

Italia divisa in tre zone nel nuovo Dpcm

Saranno individuate ‘tre aree’ con scenari di rischio e misure via via piu’ restrittive. Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le piu’ toccate dalla stretta. Nuovo vertice governo-Regioni, con Comuni e Province, alle 15.30, con i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli. Il governo lavora anche a un nuovo decreto ristori, con interventi sulle aree dove le misure saranno piu’ rigide.

In quale zona rientra la Campania nel nuovo Dpcm

La Campania, assieme a Puglia, Liguria e forse Veneto, rientrerà nella zona arancione. Misure più soft rispetto alle regioni della zona rossa. Qui, infatti, la nuova disposizione prevista nel prossimo Dpcm dovrebbe essere la chiusura totale dei ristoranti, che fino a questo momento dovevano cessare l’attività al pubblico alle ore 18. Salve, invece, le attività del servizio alla persona, quindi, parrucchieri e barbieri. Per il resto dovrebbero restare in vigore le regole generali. Per la conferma si attende la pubblicazione del provvedimento.

Zona verde e coprifuoco per l’Italia

Ci sarà poi il resto d’Italia, zona verde, che avrà misure meno rigide. Prevista la chiusura dei centri commerciali nel weekend e una capienza dimezzata per i mezzi pubblici. Dovrebbe essere, invece, in vigore per tutte e tre le fasce il coprifuoco, da stabilire se alle 21 o alle 22. Orario al di fuori del quale si potrà stare in strada solo per con un’autocertificazione.