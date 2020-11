0 Facebook Paola Saulino e la provocazione bollente: “Il lockdown con me per un milione di euro” Spettacolo 2 Novembre 2020 09:17 Di redazione 2'

Paola Saulino ha lanciato la sua proposta shock agli uomini in vista del probabile lockdown regionale o totale. La showgirl di burlesque, web influencer e super tifosa del Napoli è pronta a regalare momenti di fuoco e una passione travolgente all’uomo che deciderà di trascorrere con lei soltanto il periodo di quarantena a causa della seconda ondata di Sars-Cov-2.

L’attrice e modella campana si è superata si è sbottonata e ha affrontato il tema del se**o a pagamento senza tabù e preconcetti nel corso de La Radiazza, trasmissione in onda su Radio Marte. Paola ha lanciato una proposta indecente e bollentissima: “Sarei disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chi mi offrisse una cifra adeguata, l’equivalente di una casa al centro di Roma. Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso”.

Sembrava solo una provocazione lanciata per scherzare un po’ sull’argomento, ma lei è stata abbastanza seria e determinata: “Prendo in considerazione solo offerte dal milione di euro in su… e più dura il lockdown, più la cifra sale. Credo che in un rapporto di coppia il denaro possa evitare complicazioni e grandi sofferenze. Il fatto che ci sia un accordo in cui le due parti effettuano uno scambio, sesso per ottenere soldi o viceversa, metta subito in chiaro che oltre quel confine non si può andare, non ci deve essere alcun coinvolgimento sentimentale. Si paga o si prendono soldi per non oltrepassare quel confine – ha proseguito – ed è così che funziona. Molti giudicano male un rapporto basato sul baratto se**o in cambio di soldi o di un bene, io al contrario ci vedo molta poesia”.