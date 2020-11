0 Facebook GFVip, Elisabetta Gregoraci lascia la casa: “Devo stare con mio figlio a Natale” Spettacolo 2 Novembre 2020 08:50 Di redazione 2'

L’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip ha suscitato un bel polverone. Diverse le anticipazioni che il concorrente si è lasciato sfuggire sul futuro dello show e, proprio per una di queste, Elisabetta Gregoraci avrebbe deciso di lasciare la casa più spiata d’Italia.

Il conduttore ha già parlato di Covid-19, di tamponi, di calcio e dell’allungamento del programma fino a febbraio. Elisabetta Gregoraci ha immediatamente chiarito che lei non accetterà mai di trascorrere il Natale lontano dal figlio Nathan.

L’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Gf Vip, ha già creato scompiglio: oltre a dire la sua opinione su come l’Italia sta affrontando la pandemia e sul prolungamento dello show fino a febbraio. Alfonso Signorini, infatti, a Casa Chi ha confermato che il reality è stato allungato: anziché finire a metà dicembre, come previsto prima dell’inizio, andrà avanti almeno fino ai primi di febbraio. Il nuovo concorrente, che fino a poco tempo fa ha avuto la possibilità di leggere notizie anche se era in isolamento precauzionale, ha svelato ai compagni d’avventura che la trasmissione alla quale stanno partecipando da quasi due mesi dovrebbe finire nel 2021, quindi è molto probabile che alcuni di loro passeranno il Natale e il Capodanno reclusi nella casa più spiata d’Italia.

Su Twitter sono stati scritti molti messaggi per commentare lo spoiler di Paolo, ma soprattutto la reazione che una “vippona” in particolare ha avuto a questa inaspettata notizia. I fan del reality hanno condiviso sui social network le precise parole che ha usato Elisabetta Gregoraci per far sapere che lei non accetterà mai di restare in gioco oltre il previsto e la ragione è affettiva e familiare.