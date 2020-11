0 Facebook A Napoli si celebrano i funerali dell’economia campana, proteste sul lungomare Cronaca 2 Novembre 2020 17:54 Di redazione 1'

Continuano le proteste a Napoli. Lavoratori di ogni settore e genitori manifestano contro l’ultimo Dpcm e le ordinanze regionali che introducono ulteriori restrizioni per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus. Ci sono tutte le categorie economiche maggiormente colpite dalle nuove misure, che chiedono aiuti economici per far fronte alla crisi.

A Napoli si celebrano i funerali dell’economia campana, proteste sul lungomare

I dimostranti sono partiti dalla rotonda Diaz ed è diretta alla Regione. Striscioni, locandine mortuarie e un carro funebre in sfilata, annunciano i funerali dell’economia campana. I partecipanti sfilano per dare l’ultimo saluto ai propri diritti ormai estinti e alla cara e indimenticabile sicurezza economica.

I necrologi con i nomi di tutte le attività scomparse verranno consegnate al presidente della Regione a cui sarà richiesto di dare l’estrema unzione.

GALLERY

La fine della manifestazione