0 Facebook Lutto a Caivano, Giovanni Fabozzi muore a 32 anni: il cordoglio della comunità Cronaca 2 Novembre 2020 12:13 Di redazione 2'

Un triste risveglio per la comunità di Caivano. Giovanni Fabozzi, 32 anni della zona è deceduto questa notte per cause naturali. La prematura scomparsa del giovane proprietario del bar Coffee Gio’ a pochi passi dal Santuario di Campiglione, ha sconvolto amici, parenti e l’intera comunità.

Giovanni Fabozzi muore a 32 anni

La notizia è stata divulgata pochi minuti sulla pagina Facebook, il giornale di Caivano, attraverso un post di saluto: “Una terribile notizia questa notte, la morte improvvisa di Giovanni Fabozzi. Il proprietario del bar Coffee Gio’ di fronte il Santuario di Campiglione. A 32 anni è troppo presto per morire, per un ragazzo, poi, amato da tutti. La comunità di Campiglione è sconvolta. Domani mattina i funerali in Santuario”

Il cordoglio della comunità

Gianni era molto conosciuto e benvoluto da tutti. Tantissimi i post apparsi sulla pagina Facebook del ragazzo in queste ore. Molti hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia del 32enne. “O fra che brutta notizia stamattina me fatt ave, se ne vanno sempre i migliori… he ragazzo d’oro eri lo sanno tutti quelli che ti conoscono rip ti voglio un mondo di bene”, scrive Mimmuccio. “ Un amico, un fratello…. Stamattina vola via una delle persone più buone di questo mondo. Mi hai spezzato il cuore. Riposa in pace amico mio” sono le parole di Ciro.

Amici e parenti daranno addio a Gioavnni domani mattina. Il rito funebre avverrà nel Santuario di Campiglione, nel rispetto delle nuove normative anti-Covid.