0 Facebook Tragico incidente auto-scooter a Napoli: muore sul colpo giovane centauro Cronaca 31 Ottobre 2020 10:04 Di redazione 1'

Drammatico incidente venerdì sera a Napoli, all’altezza dell’incrocio tra via Vincenzo Gemito e via Francesco Fracanzano, nel quartiere Vomero. Intorno alle 21.00 una Vespa e un’automobile si sono violentemente scontrate, nulla da fare per il centauro alla guida, che è morto a causa dei traumi riportati nell’impatto

Inutile il soccorso dell’ambulanza. La moglie, che si trovava sul sedile passeggere, è invece ricoverata all’ospedale Cardarelli. I poliziotti dell’infortunistica stradale, che stanno indagando sulla dinamica, hanno sottoposto a sequestro i veicoli e predisposito gli accertamenti tossicologici per l’automobilista. A riportare la notizia è Il Mattino.

Un altro gravissimo incidente è avvenuto anche all’Arenaccia a Napoli. A perdere la vita Michele, un giovane 39enne che attraversava la strada insieme alla fidanzata, travolto da un furgoncino che proveniva dall’altra carreggiata.