Lacrime in diretta a Verissimo, Silvia Toffanin non si trattiene per la morte della mamma Spettacolo 31 Ottobre 2020 17:33

Lacrime in diretta per Silvia Toffanin in apertura di puntata a Verissimo. Reduce dalla scomparsa della mamma Gemma Parison, la conduttrice e giornalista è apparsa molto provata durante l’appuntamento con il talk show di Canale 5.

“Buon pomeriggio e ben trovati a Verissimo. Siamo qua, sono qua, pronta ad accogliere i miei ospiti e le loro storie”, ha detto Silvia con voce tremante che ha tradito l’emozione. Subito dopo, Toffanin ha accolto la sua prima ospite, Michelle Hunziker, e non ha trattenuto la commozione quando la showgirl svizzera ha parlato del rapporto con le figlie Aurora, Celeste e Sole. Nel pieno dell’intervista, la stessa Michelle si è commossa: “Scusami Silvia – ha detto tra le lacrime – mi ero ripromessa di non piangere, ma è difficile per me perché sono molto empatica con te, perché sono una tua grande amica. Ti voglio un bene dell’anima, so che per te sarà una puntata difficile”.

“Questa sarà una puntata molto emozionante per la nostra Silvia Toffanin”, si legge sull’account di Mediaset Play, il servizio web del Biscione. Tantissimi anche i messaggi di supporto arrivati via social dai telespettatori. “Che forza e professionalità Silvia Toffanin, mi commuovo nel vederla così”, scrive un utente.

La signora Gemma Parison è scomparsa il 29 ottobre dopo alcuni mesi di malattia. La conduttrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione pubblica.