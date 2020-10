0 Facebook Apertura cimiteri a Napoli, arriva la decisione: “Per scongiurare assembramenti in questi giorni” Cronaca 31 Ottobre 2020 09:42 Di redazione 2'

“Per scongiurare assembramenti nei giorni di particolare affluenza (individuati nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedi’ 2 novembre) tutti i cimiteri cittadini saranno aperti dalle 7 alle 16 a partire da mercoledi’ 28 ottobre fino a lunedi’ 2 novembre. Tutti i varchi di accesso ai cimiteri saranno aperti”. Cosi’, in una nota, il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini, nell’annunciare gli interventi dell’Amministrazione comunale “atti a garantire il decoro e la sicurezza dei nostri cimiteri” in vista della prossima commemorazione dei defunti.

Oltre a confermare l’apertura dei cimiteri, l’Amministrazione ha previsto un rafforzamento delle presenze dei dipendenti del Comune e della Napoli servizi e la messa in sicurezza, grazie agli operatori della Coop 25 giugno, del verde dopo le allerte meteo dei giorni scorsi. Sul fronte trasporti, a causa dei lavori della Metropolitana, permane la chiusura, carrabile e pedonale, di via Santa Maria del Pianto all’altezza dell’impianto di cremazione comunale e pertanto i mezzi pubblici effettueranno fermate a tutti i varchi d’ingresso dei cimiteri di Poggioreale Pieta’ (varchi 5 e 6) e Nuovissimo (varchi 7 e 8) cosi’ che i cittadini possano individuare la fermata piu’ vicina al rispettivo sepolcro.

I mezzi pubblici diretti al cimitero di Poggioreale transiteranno per via del Riposo (doppio senso anche in queste giornate) e sosteranno presso l’aiuola triangolare d’intersezione tra via del riposo e via Santa Maria del Pianto. All’interno del Cimitero sara’ interdetto il traffico di automobili private e, come di consueto, Napoli servizi garantira’ la mobilita’ interna.