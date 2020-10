0 Facebook Stefano De Martino va a prendere Santiago ed entra in casa di Belen: incontro con i suoceri Spettacolo 29 Ottobre 2020 16:41 Di redazione 2'

Stefano De Martino pare che abbia ritrovato il sereno. Il bel ballerino napoletano è stato pizzicato con quella che dovrebbe essere la sua nuova compagna Mariacarla Boscono. L’ex di Belen e la supermodella, nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, sembrano essere molto affiatati. Dopo aver trascorso del tempo con lei, è andato a prendere Santiago.

Stefano a casa di Belen

Il tabloid ha raccontato la “nottata movimentata” di De Martino. Dalle immagini pubblicate prima avrebbe accompagnato la compagna a casa sua e poi è andato a prendere Santiago nell’appartamento in cui un tempo abitavano tutti assieme.

Secondo il settimanale, Stefano sarebbe entrato in casa per prendere il figlio, la Rodriguez non c’era ma De Martino avrebbe incontrato i suoceri. Si legge dal tabloid: “I due escono dall’appartamento di lui con mascherine in viso, fanno meno di un km in Smart e atterrano ai bordi di Chinatown dove lei, giramondo per passione e per professione, ha fissato il suo domicilio meneghino. Poi, approfittando dell’assenza di Belen (i rapporti sono tesi, ndr) Stefano sale fin sopra il suo vecchio appartamento, salute gli ex suoceri e preleva Santiago che, vestito da zucca, mostra di essere già in clima Halloween”.