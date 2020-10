0 Facebook Elisabetta Gregoraci e il contratto con Flavio Briatore: la verità dopo l’incontro con il presunto fidanzato Spettacolo 29 Ottobre 2020 17:22 Di redazione 2'

Flavio Briatore e Stefano Coletti, il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci, si sono incontrati in un locale di Montecarlo, presso la pasticceria Cova del Principato, lo scorso weekend. Tra i due pare si sia creata una tensione che potrebbe dire molto sul presunto contratto firmato dalla showgirl calabrese.

Briatore era in compagnia di un amico, Coletti con i genitori. E, da quel che scrive Chi, il pilota “ha abbassato lo sguardo mentre Briatore si gustava serenamente il suo breakfast”. Arianna David, in tv, ha confermato la vicenda provocando la dura reazione della sorella di Elisabetta, Marzia, e la sua migliore amica, nonché avvocato, Micaela. Le due donne hanno smentito quanto riportato dalla cronaca.

Le voci su un contratto di Elisabetta con Flavio sono state portate avanti da Alfonso Signorini, ospite più di un anno fa da Piero Chiambretti a #Cr4 La repubblica delle donne, che dichiarava di essere a conoscenza di un contratto segretissimo tra Briatore e la Gregoraci: un patto post matrimoniale che non permetteva alla calabrese di mostrarsi in pubblico per tre anni con un altro uomo, dopo il naufragio coniugale. Sulla questione sia il manager piemontese sia Elisabetta non hanno mai smentito né confermato. Se esistesse davvero tale contratto, si spiegherebbe facilmente perché la conduttrice, dopo la conclusione del matrimonio, non è mai apparsa pubblicamente con un Coletti.