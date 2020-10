0 Facebook Coronavirus, Secondigliano piange Cosimo Mugnano: era un autista bus Eav Cronaca 27 Ottobre 2020 13:11 Di redazione 2'

Dolore nel quartiere di Secondigliano per la morte di Cosimo Mugnano, autista bus dell’Eav deceduto a 55 anni dopo aver contratto il Covid-19. L’uomo soffriva di patologie pregresse e il Coronavirus l’aveva costretto al ricovero da qualche giorno.

Lutto a Secondigliano per la morte di Cosimo Mugnano

Cosimo purtroppo non ce l’ha fatta, la notizia ha gettato nel dolore l’intero quartiere di Secondigliano dove il cinquantacinquenne era molto conosciuto. La triste notizie della sua scomparsa è iniziata a circolare sui vari gruppi social legati al territorio. Ad annunciare la morte dell’autista Eav è stato anche Umberto De Gregorio – presidente dell’Ente Autonomo Volturno – che su Facebook ha scritto: “E la seconda ondata di Covid fa una vittima anche in Eav, ciao Cosimo”.

Ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Cosimo, molte le persone che lo conoscevano e lo ricordano con grande affetto. “Vorrei ricordare una cara persona che se n’è andata, Cosimo Mugnano, dipendente Eav. Un abbraccio a tutti i suoi cari. Lo ricorderemo sempre come una splendida persona. R.I.P”, queste e altre le parole in ricordo del cinquantacinquenne.