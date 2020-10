0 Facebook Torre del Greco piange Mirko Ragazzon, medico di famiglia deceduto per il Covid-19 Cronaca 26 Ottobre 2020 17:04 Di redazione 1'

Un altro medico è deceduto a causa del Covid-19. E’ accaduto a Torre del Greco. Mirko Ragazzon è morto a 60 anni dopo aver contratto il Coronavirus. La triste notizia è stata data da Fnomceo.

Dolore per la morte di Mirko Ragazzon

La Federazione degli Ordini dei Medici, da quando è iniziata l’emergenza epidemiologica, tiene la triste conta dei medici scomparsi a causa del virus. Sale a 183 il bilancio delle vittime colpite dal nemico invisibile.

Dolore per la morte del dottor Ragazzon, che era anche diacono della parrocchia Sant’Antonio a Brancaccio. La sua scomparsa ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano, in molti lo ricordano come un uomo buono sempre attento ai bisogni della comunità.