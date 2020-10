0 Facebook Protesta e caos a Napoli, bufera sul giornalista: “Sparateli” Cronaca 24 Ottobre 2020 15:24 Di redazione 2'

“A Napoli si sta attentando a sicurezza di cittadini. Manifestazione mi pare sia abusiva e violenta.E’ terrorismo.Sono democratico, ma per prima volta in mia vita, da amministratore pubblico con 3 cariche elettive, se fosse di mia competenza, darei ordine di sparare. lockdown“, questo il tweet che ha scatenato le polemiche pubblicato dal giornalista Antonello De Pierro.

A #Napoli si sta attentando a sicurezza di cittadini. Manifestazione mi pare sia abusiva e violenta.E' terrorismo.Sono democratico,ma per prima volta in mia vita, da amministratore pubblico con 3 cariche elettive,se fosse di mia competenza,darei ordine di sparare. #lockdown pic.twitter.com/aeWAAW3CVb — Antonello De Pierro (@antondepierro) October 23, 2020

Quest’ultimo ha poi spiegato sempre su Twitter: “Sono sconvolto per attacchi e insulti ricevuti dopo aver espresso opinione volutamente provocatoria per far comprendere quanto sia grave ciò che questi imbecilli hanno fatto a Napoli.Sono stati aggrediti poliziotti e protesta illegale provocherà vittime di Covid lockdown“.

Sono sconvolto per attacchi e insulti ricevuti dopo aver espresso opinione volutamente provocatoria per far comprendere quanto sia grave ciò che questi imbecilli hanno fatto a #Napoli.Sono stati aggrediti poliziotti e protesta illegale provocherà vittime di #Covid #lockdown pic.twitter.com/18MWMDKs1f — Antonello De Pierro (@antondepierro) October 24, 2020

Poi De Pierro ha chiarito: “Per disordini di Napoli esprimo mia più totale solidarietà a #napoletani per bene, maggioranza, i quali si vergognano di quanto accaduto a opera di manipolo di teppisti imbecilli che hanno attaccato giornalisti,polizia e carabinieri e messo a ferro e fuoco città DeLuca lockdown“.