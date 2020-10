0 Facebook No al lockdown, proteste anche a Chiaiano: caos e blocchi stradali Proteste a Chiaiano. Anche nel quartiere a Nord di Napoli sono scoppiate le proteste. I manifestanti hanno sequestrato un bus Chiaiano 24 Ottobre 2020 17:01 Di redazione 1'

Dilagano le proteste in Campania per dire no al lockdown. Anche a Chiaiano, quartiere a Nord di Napoli, una folla ha manifestato in strada contro le restrizioni disposte dal Governatore Vincenzo De Luca.

Proteste a Chiaiano

Come riportato da Il Mattino, le persone che hanno manifestato hanno bloccato la strada che porta a Mugnano e Marano. ‘Sequestrato’ anche un bus che proprio in quel momento stava percorrendo il tratto interessato.