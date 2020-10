0 Facebook In arrivo il nuovo Dpcm, è semi-lockdown: stretta per locali e spostamenti In arrivo il nuovo Dpcm. Il Governo dovrebbe varare entro domani sera il nuovo Decreto con le nuove restrizioni per gli italiani News 24 Ottobre 2020 12:51 Di redazione 1'

Secondo le indiscrezioni riportate dai giornali domani sera il Premier Giuseppe Conte annuncerà di aver firmato il nuovo Decreto. Di conseguenza presto entrerà in vigore in Italia un nuovo Dpcm che disporrà ulteriori restrizioni per i cittadini.

Le misure sono state rese necessarie dopo il recente aumento dei contagi da coronavirus. Sull’esecutivo ci sono molte pressioni: da una parte alcune regioni (su tutte la Campania) che vorrebbero un lockdown totale, dall’altra le associazioni delle varie categorie commerciali che vorrebbero scongiurare una nuova chiusura.

Per questo il Governo sta pensando ad una soluzione ‘ibrida’. Ovvero un semi-lockdown. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Conte vorrebbe ampliare le restrizioni per bar e ristoranti anticipandone la chiusura alle 20. Ampliare l’orario del coprifuoco e contenere gli spostamenti per i cittadini.

Prevista la chiusura delle palestre. Resta l’incognita scuola. La nuova stretta è in arrivo.

