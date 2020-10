0 Facebook Chiara Ferragni mostra la prima foto della bimba, grande commozione: “E’ uguale a lui” Spettacolo 23 Ottobre 2020 08:37 Di redazione 2'

Momento toccante per Chiara Ferragni, incinta della seconda figlia dopo la nascita del primogenito Leone. La famosa influencer ha visto il visino della piccola durante un’ecografia di routine e non ha potuto trattenere le lacrime per l’emozione. Come sempre, la blogger più nota d’Italia, ha voluto condividere con i suoi tantissimi followers la gioia immensa di quel momento.

Anche il marito, Fedez, ha partecipato al momento riprendendo prima lo schermo dell’ecografo, dove è ritratta l’immagine tridimensionale del feto, e dove si vede il volto della nuova componente dei Ferragnez, e poi girando lo smartphone, inquadrando Chiara Ferragni. La neo mamma bis, con il viso coperto dalla mascherina, mostra gli occhi lucidi e le lacrime che scendono, manifestando la sua commozione per un momento così bello e speciale.

La fashion blogger ha poi deciso di pubblicare la prima istantanea della sua bambina sul suo profilo Instagram accompagnato da un semplice “Ciao baby” con accanto un cuore. I fan non si trattengono e subito commentano: “E’ uguale a Leone”, riferendosi al primogenito della coppia più social del paese. La notizia del secondogenito della coppia è emersa ad ottobre, dopo le prime voci che iniziavano a girare sul web, e a distanza di qualche settimana è stata diffusa la conferma che si trattasse di una bambina con un video pubblicato sui social nel quale ha preso parte anche il piccolo Leone, contentissimo dell’arrivo di una sorellina.