0 Facebook Lutto a Marano, morto di Covid il maestro delle elementari Castrese Castaldi Cronaca 22 Ottobre 2020 20:31 Di redazione 2'

Lutto a Marano per la morte del prof. Castrese Castaldi, deceduto per le complicanze del Coronavirus. Il docente, originario di Marano ma residente a Villaricca, aveva 66 anni e lavorava presso la scuola elementare Giancarlo Siani.

Ancora da chiarire se avesse o meno patologie pregresse. Era ricoverato in una struttura sanitaria della provincia di Napoli. Il professore, molto stimato ed amato da alunni e colleghi, aveva contratto l’infezione qualche tempo fa.

I messaggi di cordoglio

Tutta la comunità di Marano e di Villaricca è affranta. Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia del docente.

“Apprendo la triste notizia della prematura dipartita del collega Castrese Castaldi del 3° C. D. di Marano.

Persona dabbene, sensibile, grande maestro per gli allievi e nella vita. La vicinanza e le condoglianze dell’intera comunità scolastica maranese, alla moglie Susanna Cauteruccio, alla figliola e a tutta la famiglia. Che il Signore lo accolga sotto il suo manto Rip”, scrive un collega sulla pagina Facebook del prof. Castaldi.

“Scendono lacrime che rigano forte il mio viso, ma subito sorrido al solo pensiero che mi hai donato la tua amicizia, il tuo sorriso raggiante. Le tue battute sotto i baffi.” – scrive un caro amico – Quanto mi hai insegnato … quanto devo a te, e alla tenacia di non abbandonare mai L’oratorio. Mi hai salutato il 4 ottobre, dicendomi: Tobia non mollare mai! Hai mollato tu. Non dovevi! Grazie Susanna Cauteruccio Castrese Castaldi! Ti ho voluto bene, tu ancora di più a me! Mentore di Fede, di Gioia e di Speranza! Il Cristo che hai sempre professato ti accolga da suo amico! Sono Felice di averti avuto nella mia vita! La tua Comunità ti onererà sempre! Sei la San Pasquale Baylon della Gioia!”

I FUNERALI

Castaldi lascia una moglie ed una figlia. I funerali si svolgeranno domani a Villaricca, dove risiedeva, alle 15:30 presso la Parrocchia di San Pasquale Baylon.