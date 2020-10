0 Facebook Follia a Chiaia, aggredisce uomo seduto al bar con un martello: arrestato quarantenne Cronaca 22 Ottobre 2020 17:15 Di redazione 1'

Aggressione in pieno centro. Nel pomeriggio di mercoledì gli agenti del Commissariato San Ferdinando, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Chiaia per una persona ferita.

Aggressione a Chiaia

L’uomo è stato soccorso e non è pericolo di vita. I poliziotti hanno accertato che, poco prima, un uomo aveva aggredito e colpito con un martello, alle spalle e alla testa, un altro uomo seduto all’esterno di un bar.

LEGGI ANCHE: BOLLETTINO COVID IN CAMPANIA

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite da alcuni testimoni, hanno rintracciato l’aggressore, un 40enne napoletano, e lo hanno arrestato per tentato omicidio.