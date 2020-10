0 Facebook Scuole chiuse: a Napoli nasce la Dab, la didattica dai balconi Cultura 20 Ottobre 2020 13:04 Di Cristina Siciliano 2'

I sacrifici di molti partenopei contribuiscono a portare in alto il nome di Napoli nel mondo. Innovazione e creatività, infatti, sono stimolo di coraggio, soprattutto per i giovani, che hanno un disperato bisogno di sbocchi creativi per dare un senso a questo nuovo mondo.

Ed è proprio la lodevole iniziativa del maestro partenopeo Tonino Stornaiuolo, a suscitare una curiosità travolgente nei suoi alunni e non solo. Senza sconfinare nell’illegalità, Stornaiulo coniuga creatività e funzionalità, proponendo una simpatica iniziativa: la 𝐃𝐀𝐁, ossia, la Didattica dai Balconi di Napoli e più precisamente ai Quartieri Spagnoli.

A Napoli nasce la Dab, la didattica dai balconi

Succede che il professor Stornaiuolo, non potendo andare a scuola coi suoi bambini, va a fare lezione per strada, sotto ai balconi, leggendo loro Gianni Rodari. Ecco il post riportato dalla pagina Facebook: Napoli poesia d’Italia:

-… Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai balconi)…

…la bellezza di vedere i bambini felici, di narrare con e per loro…nelle strade, nei vicoli dai balconi… L’emozione e la gratitudine dei genitori era incontrollabile, ma sono io che ringrazio loro…

…Abbiamo letto Rodari con la gente che si affacciava dai palazzi e dai bassi…

… Eravamo distanziati, mascherati, pochi e nella più totale sicurezza…

… La situazione attuale è delicata e seria, ma noi dobbiamo mostrare ai bambini che le difficoltà, insieme, possono essere superate…

…Non ho tante altre parole perché ancora frastornato dalle emozioni e dagli occhi dietro le mascherine…

Di necessità virtù.

Ancora una volta Napoli avvolge con cuore ed anima il suo popolo. Il maestro Stornaiuolo riesce a far sorridere la sua città, dandole gioia, felicità ed allegria. Perché Napoli non è una città, è un mondo. Napoli non è solo a Napoli ma la trovi ovunque.

La “napoletanità” è una cosa unica. Ed è chiaro che ogni città ha un suo calore e Napoli ce l’ha ma in maniera diversa, questa città vive le cose in maniera passionale, con un amore differente da tutti gli altri.