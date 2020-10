0 Facebook Scuole aperte in Campania con doppi turni, l’ira di De Luca: “Vi denuncio” Cronaca 19 Ottobre 2020 12:40 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca su tutte le furie per la fake news che sta girando nelle ultime ore su chat e social. Si tratta di una notizia relativa alla riapertura delle scuole in Campania, con relativi doppi turni. Contro la contestatissima ordinanza del presidente della regione campana sono sorte petizioni e manifestazioni, ma adesso c’è addirittura chi mette in giro finte ordinanze.

“Nei gruppi e nelle chat questa ordinanza FALSA. Per non cadere in errore, vi invitiamo, sempre, a consultare il sito della Regione Campania e tutti i nostri canali social ufficiali in modo da avere riscontro sulle attività e i provvedimenti che stiamo mettendo in campo per contrastare l’epidemia. Gli autori delle fake news saranno denunciati alle autorità competenti”, denuncia su Facebook De Luca.

Dunque le scuole in Campania sono chiuse, come prevede l’ordinanza, mentre prosegue la didattica a distanza. Resta aperta la scuola dell’infanzia per bambini fino ai 6 anni.