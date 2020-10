0 Facebook Mario Forte positivo al Covid-19, dopo aver sconfitto il cancro: “Mi dovranno ricoverare d’urgenza” Spettacolo 19 Ottobre 2020 16:42 Di redazione 3'

Mario Forte ha comunicato ai suoi follower di essere risultato positivo al Covid-19. Il cantante neomelodico con un lungo post su Instagram ha spiegato che ha scoperto di aver contratto il Coronavirus.

Il cantante tempo fa ha combattuto contro un brutto male che, per fortuna, è riuscito a sconfiggere. Proprio mentre era a Roma per degli accertamenti di routine è stato sottoposto al tampone e ha scoperto di essere positivo. Vista la sua particolare condizione, come ha spiegato è un patologico pregresso, i medici potrebbero decidere di ricoverarlo per tenerlo sotto osservazione.

Come sta Mario Forte

Questo il messaggio di Mario Forte: “*Leggete con attenzione*

Volevo comunicarvi che da quest’ultimi giorni sono a Roma per degli accertamenti che ogni anno, a causa del cancro che ho avuto in passato, devo farmi per precauzione. Ogni volta che i controlli si avvicinano ho l’ansia che possa ritornare quel brutto male, anche perché l’ansia era maggiore quest’ultimo periodo perché avevo decimi di febbre e una brutta tosse, quindi insieme ai vari controlli mi hanno fatto anche il tampone per il COVID e a Malincuore vi voglio comunicare che sono risultato POSITIVO AL COVID-19.. molto probabilmente mi dovranno ricoverare d’urgenza se la mia situazione non migliora, anche perché essendo un patologico pregresso è molto meglio stare sotto osservazione! Con questo voglio dirvi di stare attenti e di non prenderlo come uno scherzo questo virus, abbiate prudenza e cura di voi stessi..

io ce la metterò tutta a ritornare da voi ed abbracciarvi tutti… pregate per me, pregate insieme a me che Dio sconfigga questo maledetto virus e ci faccia ritornare ad essere felici come prima!! _Mario forte _”.

Il post di Mario Forte ha ricevuto molti like e commenti, in tanti, tra cui anche colleghi come Nino D’Angelo, gli hanno fatto gli auguri di una pronta guarigione e l’hanno rassicurato dicendogli di stare tranquillo che tutto andrà bene.

