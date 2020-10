0 Facebook Alberto Angela commosso racconta in tv: “Ho rischiato di morire” Spettacolo 19 Ottobre 2020 15:23 Di redazione 2'

Alberto Angela, ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… A ruota libera”, ha raccontato dettagli inediti della propria vita priva. La conduttrice ha chiesto al divulgatore cosa pensa del difficile momento che stiamo attraversando a causa del Covid. Quest’ultimo ha spiegato che l’umanità nei millenni ha imparato ad affrontare tante sfide e, affidandoci all’esperienza, supereremo anche questa.

Alberto Angela risponde anche alle domande di alcuni bambini e a chi gli dice se abbia mai rischiato la vita lui racconta: “Mi sono trovato in situazioni molto pericolose. Ero in barca in Mozambico, tornavamo al porto. Una tempesta ci ha travolto, addirittura c’era chi piangeva. Per darci forza cantavamo”. Francesca Fialdini è rimasta particolarmente colpita dal racconto di Angela, non solo divulgatore ma anche uomo d’avventura.

Alberto Angela cittadino onorario di Napoli

Il divulgatore è molto amato dai napoletani infatti il sindaco, Luigi De Magistris, gli ha conferito la cittadinanza onoraria. “Ero arrivato preparato – ha dichiarato l’emozionato conduttore tv nato a Parigi, residente a Roma e da oggi anche cittadino onorario di Napoli – , ma poi di fronte a questo calore si è sciolto tutto. Questo mi succede ogni volta che vengo a Napoli”.