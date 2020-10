0 Facebook Nuovo Dpcm, nessuna chiusura per parrucchieri e centri estetici: si valuta per le palestre Cronaca 17 Ottobre 2020 18:42 Di redazione 1'

Non chiuderanno negozi di parrucchiere e centri estetici. La misura, a quanto spiegano fonti di Governo, non e’ sul tavolo della discussione in vista del nuovo Dpcm con le norme anti contagio.

Nuovo Dpcm, cosa chiuderà?

Una valutazione e’ invece in corso, spiegano le stesse fonti, sullo stop alle palestre e alle piscine e piu’ in generale sugli sport di contatto dilettantistici. Sullo sport, viene spiegato, arrivera’ una nuova stretta ma e’ ancora aperto un ventaglio di ipotesi che verranno soppesate nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE: IL BOLLETTINO NAZIONALE DI QUESTO SABATO

Ancora nulla di certo, dunque, su quelle che saranno le nuove disposizioni contenute nel prossimo Dpcm che potrebbe essere fermato tra domenica e lunedì. Il premier Conte già domenica potrebbe parlare alla Nazione.