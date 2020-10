0 Facebook Nina Moric, il figlio Carlos torna a vivere con la mamma: “Bentornato a casa” Spettacolo 16 Ottobre 2020 09:41 Di redazione 2'

Nina Moric torna a sorridere, suo figlio Carlos Maria torna a vivere a casa con lei. Dopo mesi di lotte a colpi d’insulti e denunce tra la modella croata e l’ex marito Fabrizio Corona, sembra esserci un momento a di calma per Nina. Finalmente può riabbracciare il figlio, che è tornato a casa della mamma.

È stata la stessa Moric a comunicarlo ai fan nelle IG Stories, mostrandosi al settimo cielo. In queste ore ha postato numerosi video con il figlio, mostrando la quotidianità tanto agognata.

Le minacce di Fabrizio

Nei giorni scorsi l’ex modella croata aveva pubblicato degli audio choc su Instagram in cui il figlio ammetteva di subire minacce dal padre. Carlos poi aveva ritrattato, dicendo di aver detto cose che non pensava realmente. Non si sa cosa si nasconda veramente dietro questa storia, una cosa è certa, Nina ha denunciato Fabrizio.

Tosse e febbre per Corona

Nel frattempo Fabrizio Corona ha febbre alta e tosse e si sottoporrà a tampone. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram: “Incazz*** nero ma mi alleno come quando superavo i momenti difficili in galera”, ha detto.