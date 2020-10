0 Facebook Napoli, Covid all’università: studenti positivi, lezioni sospese e campus in quarantena Il virus ha colpito l'Università Federico II di San Giovanni a Teduccio, area Est di Napoli. Quattro gli studenti contagiati Università 14 Ottobre 2020 13:42 Di redazione 2'

Il coronavirus ha fatto il suo ingresso all’università. Nello specifico presso l’ateneo Federico II all’interno della struttura di San Giovanni a Teduccio. Come riportato da Il Mattino, sono risultati positivi al Covid19 quattro studenti.

I giovani hanno manifestato qualche sintomo negli ultimi giorni e in seguito al test dei tamponi sono poi risultati contagiati. Subito scattate le misure di sicurezza sanitaria previste. tra queste lo stop alla lezioni con l’attivazione della Didattica a distanza (DAD).

Covid campus universitario San Giovanni a Teduccio

Questa procedura andrà avanti fino al prossimo 27 ottobre. Scattati quarantena del campus e sanificazione dei locali. “Nella mattina di lunedì 12 ottobre è stata disposta la sanificazione del Dipartimento. – ha dichiarato il direttore Stefano Consiglio – Alla luce delle misure di sicurezza e della massima prudenza, le lezioni in presenza sono state sospese. Da martedì 13 gli studenti continueranno le lezioni solo a distanza secondo un orario provvisorio che prevede di unificare i sottogruppi iniziali in soli due gruppi A-L e M-Z. Le lezioni si svolgeranno solo di mattina, secondo l’orario previsto. Gli studenti sono pregati di consultare le pagine web docenti per ulteriori informazioni“.