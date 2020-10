Allarme Covid19, nuovo lockdown in Italia: le parole del Premier Conte

0 Facebook Allarme Covid, nuovo lockdown in Italia. Conte: “Non dipende solo dal Governo” Lockdown in Italia. Le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi in visita a Capri: "Le regioni possono aumentare le restrizioni" Politica 14 Ottobre 2020 20:56 Di redazione 1'

Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esiste uno “schema che è molto chiaro e cioè continueremo a parlare costantemente con le Regioni“. Il premier, che ha partecipato ad un incontro a Capri (Napoli), è convinto che per evitare lockdown regionali esiste una “formula vincente che è collaborare, collaborare, collaborare“.

Lockdown in Italia

Conte ricorda che alle Regioni “abbiamo predisposto la possibilità per i presidenti di introdurre misure restrittive non appena se ne presentasse la necessità, per quelle di allentamento occorre invece un’intesa con il ministro della Salute” conclude.

