Professore scomparso ad Ischia. Trovato il cadavere del docente. Le ricerche erano state effettuate anche sulla zona motuosa dell'isola

E’ stato ritrovato morto il professore ischitano 40enne scomparso ieri mattina da casa e di cui stamani era stato avvistato lo scooter in zona Pietra dell’Acqua sul Monte Epomeo ad Ischia. Il cadavere dell’uomo e’ stato localizzato dall’elicottero dei vigili del fuoco.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero rese difficili dal fatto che il corpo si trova in fondo ad un burrone. Per il momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause del decesso.

Viene ricercato attivamente nella zona montuosa dei Frassitelli, il professore 40enne scomparso da 24 ore ad Ischia. L’uomo, sposato e con figli, era uscito ieri mattina per recarsi al lavoro secondo le notizie diffuse dalla moglie che a sera non vedendolo rientrare e non riuscendo a rintracciarlo ne ha segnalato la scomparsa.

Stamattina verso le 7 un collega del docente che insegna all’istituto Alberghiero di Ischia Porto, ha trovato lo scooter dell’uomo sulla cima del monte Epomeo dove dopo poco sono arrivate le volanti del commissariato di Ischia; alle ricerche collaborano i carabinieri ed i vigili del fuoco e si attende l’arrivo dell’elicottero della Polizia di Stato e dei droni per perlustrare la zona impervia dall’alto.