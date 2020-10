0 Facebook Dalla polmonite all’aorta ‘bucata’, 39enne del Vesuviano perde la vita in ospedale: scatta l’inchiesta Cronaca 13 Ottobre 2020 13:16 Di redazione 1'

Aveva come sintomi affanno e spossatezza, poi le è stata diagnosticata una polmonite. Ma l’odissea durata quasi quattro mesi – di C.A., 39enne di Torre del Greco (località vesuviana in provincia di Napoli) – si è conclusa in modo tragico.

Infatti come riportato da Teleclub, la famiglia della donna ha sporto denuncia per un presunto caso di malasanità e la Procura ha aperto un’inchiesta. I parenti hanno affermato che i medici avrebbero ‘bucato’ l’aorta della 39enne.

Questo ha causato la sepsi che si è poi rivelata fatale per la vittima. Il primo ricovero come riportato da Cronache di Napoli, la donna l’ha vissuto presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare. Poi il trasferimento al nosocomio di Boscotrecase.

Dopo 15 giorni, a causa di un blocco renale, la paziente è stata trasferita di nuovo al San Leonardo per una dialisi. E sarebbe stato proprio questo trattamento sanitario ad aver causato il decesso della donna. Quest’ultima ha poi perso la vita presso l’Ospedale del Mare di Napoli.