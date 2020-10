0 Facebook Napoli fortunata, vincita al Superenalotto: tre 5 in città e provincia SuperEnalotto, Campania superstar: centrati tre 5 da 13.646,96 euro. Napoli Città 12 Ottobre 2020 17:32 Di Cristina Siciliano 2'

Si festeggia di nuovo a Napoli con il 5 al Superenalotto. Ecco come, chi acquista una schedina, compra non solo la remota possibilità di vincere tanto denaro, ma anche un’emozione, una fantasia. Per molti questo è l’unico modo di far entrare un po’ di speranza nella propria vita. Infatti il triplo colpo a Napoli con il Superenalotto aumenta la speranza di puntare tutto sulla fortuna.

Vincita al Superenalotto: tre 5 in città e provincia

Il primo a Napoli presso l’Eurocaffè in via Empedocle 70/74; il secondo a Portici, in provincia di Napoli, alla Tabaccheria riv. 10 di Casale Carmine in via Università 56 mentre il terzo è stato realizzato a Sant’Anastasia, presso il Banco Lotto in via Arco 118, tutti da un valore di 13.646,96 euro.

Una cifra da sogno, specie in un periodo di crisi come questo, che farebbe tremare le gambe a chiunque. Il Jackpot in palio domani sarà di 50,7 milioni di euro. L’ultimo 6 è stato centrato il 7 luglio, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

Ognuno è incline a credere in ciò che desidera, infatti un biglietto della lotteria può diventare un vero e proprio passaporto per il Paradiso.