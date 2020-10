0 Facebook Tragedia a Boscoreale, incendio in un container: morto un uomo Boscoreale 10 Ottobre 2020 16:29 Di redazione 1'

Tragedia a Boscoreale, un uomo è morto in seguito ad un incendio che si è propagato in un campo di container occupati da persone senza fissa dimora. Esclusa dalle squadre sul posto la presenza di altre persone coinvolte.

Il capanno distrutto dalle fiamme si trovava in via Canalone o delle Mura, a Boscoreale, in provincia di NAPOLI. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero divampate quasi certamente per cause accidentali. All’interno i Vigili del fuoco hanno trovato un corpo carbonizzato, per il quale l’identificazione si presenta particolarmente difficile.

Probabile che si trattasse di un bracciante agricolo, senza fissa dimora, che per la notte riparava all’interno del capanno. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Torre Annunziata.