Pediatra ordina il tampone alla bimba di 4 anni, il papà: "Il covid non esiste. Vengo in studio e la ammazzo" Cronaca 9 Ottobre 2020

Urla e minacce a una pediatra colpevole solo di aver fatto il suo dovere. È accaduto a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. La storia è raccontata da Il Messaggero, edizione Abruzzo. I genitori di una bimba di 4 anni, che da giorni presentava febbre e tosse, hanno contattato la pediatra della figlia per un consulto. A quel punto la dottoressa ha ordinato alla famiglia di fare il tampone, secondo il protocollo Covid-19.

“Adesso vengo nel suo studio, prima la trito come il sale fino e poi l’ammazzo. Il coronavirus non esiste. Idiota”. È quanto si sarebbe sentita dire a telefono il medico Giannina Candelori.

“La bimba – dice la pediatra – ieri mattina aveva febbre a 37.5, tosse e rinorrea. Avvisaglie che fanno scattare il protocollo Covid-19“. La pediatra ha ordinato il tampone: a quel punto il padre della bimba ha letteralmente perso la testa, minacciando di aggredirla.

La mamma aveva invece acconsentito al tampone

L’uomo è stato segnalato ai carabinieri e solo nei prossimi giorni la vittima deciderà se presentare la denuncia nei suoi confronti. La mamma della bimba aveva firmato il consenso a sottoporre la figlia al tampone, come da protocollo in questi casi.