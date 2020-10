0 Facebook Malore al nono mese di gravidanza, muoiono la madre e il neonato Cronaca 9 Ottobre 2020 09:01 Di redazione 2'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove una donna al nono mese di gravidanza è deceduta assieme al bambino che portava in grembo. La vittima aveva iniziato a lamentare alcuni disturbi, così ha chiamato l’ambulanza.

Donna al nono mese di gravidanza muore assieme al suo bambino

Ai medici aveva detto di avere un forte dolore cervicale, vomito e vertigini. Gli operatori del 118 da un primo esame sulla donna avevano riscontrato che avesse un po’ di febbre. I sanitari hanno trasportato la donna in ambulanza verso il noscomoio da lei scelto per partorire, durante il tragitto però la vittima ha perso conoscenza ed è andata in arresto cardiocircolatorio.

Gli operatori hanno avviato immediatamente la procedura di rianimazione e si sono diretti verso l’ospedale più vicino. Purtroppo, però, per la donna non c’è stato nulla da fare, è giunta morta al pronto soccorso. I medici hanno provato a praticarle un cesario di urgenza per salvare il bambino, ma il piccolo è deceduto. Disposto l’esame autoptico sulla salma della donna per accertare le cause del decesso. Intanto la Direzione regionale dell’ospedale Sant’Andrea ha avviato un audit clinico per stabilire la correttezza delle procedure utilizzate.